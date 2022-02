Al Forum Assago c'è una sostanza irritante nell'aria, 5 finiscono in ospedale

AGI - Sono 5 le persone per le quali si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa dell'intossicazione avvenuta oggi, in tarda mattinata, all'interno del Forum Mediolanum di Assago, per una sostanza utilizzata per la manutenzione della piscina.

In totale, come spiega Areu, sono state soccorse 26 persone, e di queste 5 sono state portate in ospedale con sintomi da intossicazione: tre in codice giallo presso l'ospedale di Rozzano e al Policlinico di Milano.

E due in codice verde al San Paolo e all'ospedale di Melegnano. Sul posto sono intervenute 2 automediche, 8 ambulanze, 1 mezzo di coordinamento AREU, Vigili del fuoco e carabinieri.