Sgomberate a Roma due case occupate dai clan

AGI - A San Basilio è in corso lo sgombero di due immobili di proprietà dell'Ater occupati abusivamente da due esponenti riconducibili ai clan Marando e Pupillo, entrambi da tempo radicati nella zona. Il primo appartamento si trova in via Montegiorgio, ed è occupato da una sola persona. Il secondo invece è in via Fabriano ed è occupato da un nucleo familiare.

L'operazione è stata decisa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, il 3 febbraio scorso. Sul posto sono presenti uomini e mezzi delle forze dell'ordine.