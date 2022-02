La preside del liceo delle presunte molestie è malata, il Miur cerca una sostituta

AGI - L'Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha pubblicato un avviso per la "disponibilita' per incarichi aggiuntivi di reggenza presso l'Istituzione scolastica Istituto di istruzione superiore di Castrolibero". L'istituto interessato è al centro delle proteste per i presunti casi di molestie sessuali che alcune studentesse avrebbero subito da un docente.

La dirigente Iolanda Maletta da oggi ha richiesto cinque giorni di malattia e questo ha spinto il Ministero dell'Istruzione, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale, di cercare un dirigente per la reggenza dell'istituto. Nell'avviso si evidenzia che "in caso di non disponibilità da parte dei Dirigenti scolastici, l'incarico di reggenza sulla citata istituzione scolastica sarà conferito d'ufficio", aggiungendo "la mancanza di aspiranti alla sede indicata".

Nel liceo "Valentini Majorana" gli alunni proseguono l'occupazione da quindici giorni, mentre gli ispettori ministeriali sono tornati nell'istituto anche oggi per le attivita' di accertamento.