Il mistero dei parenti emiliani della donna mummificata  

AGI - C'è una nuova traccia nella vita di Marinella Beretta, la donna di 70 anni trovata mummificata a due anni dalla morte sulla sedia della'abitazione in cui viveva alla periferia di Como. Alcuni lontani parenti hanno chiamato la Polizia da Reggio Emilia qualificandosi come cugini che da anni non avevano più contatti con lei.

"Poi non si sono più fatti vivi"

"Tuttavia dopo questa prima telefonata non si sono fatti più vivi dopo che li abbiamo invitati a presentarsi. Non è ancora chiaro se siano davvero dei parenti della signora" spiega all'AGI una fonte della Polizia. Un'eventuale eredità di Marinella sembrerebbe, al momento, prefigurarsi come molto scarna.

Intanto, il proprietario svizzero della casa che aveva lasciato l'usufrutto a vita alla donna ha nominato un legale civilista di Bolzano che sta compiendo alcune verifiche i cui esiti si conosceranno nelle prossime ore. A quanto si è saputo, il 4 febbraio l'uomo aveva contattato le forze dll'ordine perché non riusciva a rintracciare da tempo la signora Beretta e i vicini si erano lamentati con lui per la presenza di alberi pericolanti nella strada privata Comum Oppidum.

I funerali non sono ancora stati fissati

La Polizia aveva ipotizzato che fosse morta o si fosse trasferita dopo aver accertato che le utenze di gas e luce erano staccate e la cassetta della posta era colma. Quindi il ritrovamento dei resti della donna e il primo flebile suo legame col mondo nella scoperta che aveva un medico curante individuato dalla Procura che si è limitato a riferire dei problemi di pressione alta, possibile causa di un malore fulminante. "Ma non la vedevo da anni" aveva aggiunto.

Altro non si sa al momento della sua vita segnata da un apparente deserto affettivo. La magistratura ha esaurito il suo compito e archivierà un'indagine che non ha mai trovato elementi che potessero far ipotizzare una morte diversa da quella per causa naturali.

I funerali, ai quali il Comune ha garantito che farà sentire la sua presenza a nome della collettività, non sono ancora stati fissati.

Resta un quadro senza colori la sua esistenza. Ancora non si sa se Marinella abbia mai lavorato, abbia avuto delle relazioni affettive e se ci sia stata a una crepa, un punto in cui la sua vita si è spezzata ed è diventata solitaria, forse per scelta. à