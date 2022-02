A San Valentino torna il maltempo

AGI. - Maltempo e neve a San Valentino. Proprio nella festa dedicata agli innamorati toneranno le piogge, dopo 2 mesi di siccità, in particolare nel nord Italia. "Una saccatura nord-atlantica, dopo un weekend anonimo dal punto di vista meteo - spiega il sito www.iLMeteo.it - entrerà nella mattinata di San Valentino sul Mediterraneo occidentale approfondendosi fino all'Algeria: da lunedì 14 torneranno abbondanti piogge in Italia dopo 2 mesi di siccità, in particolare al nord. Le precipitazioni, in un primo momento, interesseranno le zone tra Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Al nord, all'ora della cena di San Valentino, non sono esclusi fiocchi anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano".

Il weekend vedrà nubi più diffuse sulle regioni centrali e al sud, mentre al nord il sole sarà prevalente: oggi, l'ennesimo ciclone sui Balcani porterà piovaschi sulle Adriatiche e anche un calo delle massime su gran parte dello Stivale, dopo l'assaggio di primavera degli ultimi giorni con 15-20 C.

Domenica la zona più grigia sarà quella del sud peninsulare, anche con qualche pioggia. Al centro è prevista una variabilità perturbata con qualche piovasco, al nord ancora sole, seppur con velature in aumento.

Dunque tra conferme e smentite, "l'attesa neve di San Valentino ci sarà, seppur in ritardo: dovrebbe arrivare in pianura solo per l'ora di cena e potrebbe essere anche un po' meno intensa rispetto a quanto paventato nei giorni scorsi dai modelli meteo".