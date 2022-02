Una villettà è stata distrutta da un'esplosione a Orte. Due anziani sono rimasti feriti

AGI - Esplosione in una villetta a Orte intorno alle 18. Per cause in corso di accertamento - l'ipotesi più accreditata dai vigili del fuoco è quella di una fuga di gas che ha causato il conseguente boato - una parte di Casa Tucciano è completamente crollata. I pompieri, accorsi sul posto assieme alle ambulanze del 118 e ai carabinieri di Civita Castellana, hanno estratto vive dalle macerie due persone: un uomo di 83 anni e una donna di 71, le cui condizioni restano riservate. Attualmente si trovano entrambi all'ospedale Belcolle di Viterbo. I carabinieri vogliono vederci chiaro sulla dinamica dell'esplosione di via Cappuccini, una zona piuttosto isolata che si trova fuori dal centro del paese. Per questo intorno alle 20 sono scattati i sigilli e la villetta è stata posta sotto sequestro. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono ancora in corso.