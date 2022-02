Le 10 regole base per navigare su Internet in sicurezza

AGI - Oggi si celebra in 100 paesi di tutto il mondo il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. Obiettivo dell’evento è quello di far conoscere ai più giovani i rischi e le potenzialità di Internet per viverla in modo responsabile e nel rispetto degli altri. “Together for a better Internet” è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione della giornata che oggi non è più dedicata solo ai ragazzi ma è un momento di riflessioni per tutti gli utenti della rete.

Yoroi, società di cybersecurity del Gruppo Tinexta, ha diffuso un breve decalogo delle azioni necessarie a rendere Internet un luogo sicuro e piacevole per tutti, innanzitutto per i più giovani.

1) Pin e password

Imposta un pin o una password di accesso su tutti i tuoi dispositivi per essere sicuro che solo tu li possa usare. Scegli con attenzione le password: una password sicura deve essere superiore agli 8 caratteri, deve essere scritta usando lettere maiuscole e minuscole, simboli e numeri ed essere diversa dai nomi più comuni come quello della squadra del cuore o del cantante preferito. Se scrivi “Pa$$w0rd”, la password non è sicura. Se hai troppi account da proteggere (ne abbiamo tra 10 e 20 ciascuno) usa una password diversa per ciascuno e se non riesci a ricordarle puoi usare un password manager, cioè un software-cassaforte che le conserva tutte per usarle quando ti servono usando solo una password principale.

2) Sistema operativo

Aggiorna sempre il sistema operativo del tuo dispositivo: l’aggiornamento, che in genere viene segnalato dal proprietario del software, chiude le falle e risolve le vulnerabilità digitali dei nostri apparecchi e rende telefoni, tablet e computer più performanti e sicuri. È buona norma impostare il sistema sugli aggiornamenti automatici.

3) Antivirus

Installa un antivirus: ce ne sono diversi gratuiti ma anche quelli a pagamento sono in vendita a prezzi economici e hanno maggiori funzionalità e, una volta installato, mantienilo aggiornato, i produttori di antivirus scoprono ogni giorno nuovi software malevoli.

4) Email

Non aprire la tua casa digitale agli sconosciuti: in particolare non aprire email o allegati di dubbia provenienza, potrebbero contenere dei virus e il mittente assumere le sembianze di qualcuno che ti sembra di conoscere ma ha lo scopo di truffarti. Pensaci sempre due volte prima di rispondere a queste email, potrebbe trattarsi di Phishing, una tecnica fraudolenta per “pescare” i tuoi dati personali. Evita sempre di condividere informazioni private e credenziali di accesso ai conti bancari oppure ai tuoi account social: nessuna azienda seria ti chiederà di reimpostare la password via email.

5) Custodia e identità

Non condividere mai le password e non lasciare pc e smarphone incustoditi; non fornire i tuoi dati personali a chi non conosci; proteggi la tua identità in rete e fornisci solo i dati strettamente necessari a svolgere singole operazioni online.

6) Sms e telefonate

Se ricevi un SMS che ti avverte di un pacco in giacenza che non sai di dover ricevere, cercane prima la conferma presso il presunto mittente e non cliccare sui link associati al messaggio, potrebbe essere un caso di Smishing (Sms Phishing); fai lo stesso se ricevi una telefonata inattesa che ti offre un premio o una ricompensa in denaro, ricorda che potrebbe essere una truffa che prende il nome di Vishing, Voice Phishing.

7) App e software

Non scaricare app e software da siti non ufficiali, potrebbero contenere dei virus in grado di prendere il controllo del tuo dispositivo, attivare la telecamera, rubare la rubrica dei contatti o cifrare i tuoi dati.

8) Chat, messaggi, molestie

Nelle chat di gruppo verifica sempre il nome o il soprannome (il nick) delle persone che vi partecipano, potrebbero essere dei molestatori o dei truffatori, succede anche nei social networl più frequentati. Se qualcuno ti molesta online (si chiama anche Cyberstalking) e si comporta da bullo (Cyberbullismo) ricorda che puoi segnalarlo alla Polizia Postale;

9) Il galateo di Internet

Non usare un linguaggio scurrile, non offendere gli altri, non rilanciare notizie non verificate (potrebbero essere Fake News, cioè bufale), non condividere materiali coperti da copyright senza permesso degli autori;

10) Navigare sicuri

Attenti ai i siti che offrono software, film e musica gratuiti, anche solo navigandoli potresti prenderti un virus; allonanati se ti chiedono dei dati personali per scaricarli, potrebbero essere usati per un Furto di Identità. Ci sono alcuni siti progettati per infettare il tuo computer anche se clicchi soltanto sulle finestre pubblicitarie (si chiamano Adware).



L’undicesimo comandamento per Marco Ramilli, Ceo di Yoroi è però “DIVERTITI: Internet è uno straordinario strumento di divertimento e di conoscenza, se contribuisci a mantenere sicuro l’ambiente digitale ci guadagneremo tutti”.