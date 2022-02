"Non sapete chi è nostro padre", bufera sui figli di Ruberti fermati dai carabinieri

AGI - Multa venerdì sera per i figli del capo di Gabinetto del Campidoglio, Albino Ruberti. I due ragazzi, di 19 e 17 anni, a quanto si apprende, dopo esser stati fermati dai carabinieri per controlli in zona Parioli, avrebbero replicato in malo modo alle forze dell'ordine facendo presente la posizione del padre, che ha già ricoperto analogo ruolo anche in Regione Lazio e per molti anni ha guidato Zétema, la partecipata del Campidoglio che si occupa di cultura.

Tra i rilievi che gli agenti avrebbero posto al gruppo di persone presenti, ci sarebbe anche quello sul corretto uso della mascherina visto che i giovani sarebbero trovati nei pressi di un capannello di persone. "La sanzione è già stata pagata. Non ero presente, quindi non sono a conoscenza della dinamica esatta dei fatti. In ogni caso se ci sono state delle parole fuori luogo. Ritengo che i ragazzi abbiano sbagliato", spiega Ruberti interpellato dall'AGI.

Il dirigente comunale avrebbe fatto una dura reperimenda ai figli per quando accaduto. Lo stesso Ruberti, a inizio maggio 2020, a ridosso del lockdown, quando era capo di Gabinetto della Regione era stato sanzionato assieme ad altri per un pranzo in una abitazione in zona Pigneto che contravveniva le regole in vigore in quel momento per il contrasto alla pandemia. In quel caso il dirigente si era scusato parlando di "leggerezza di cui mi assumo le responsabilità".