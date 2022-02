Intera famiglia di non vaccinati morta a causa del Covid in poco più di un mese 

AGI - Una intera famiglia di Pietraperzia, nell'Ennese, è stata stroncata dal Covid.

Tutti avevano scelto di non vaccinarsi, ma in poco più di un mese, tra la fine di dicembre e ieri i cinque componenti del nucleo familiare sono morti a causa del virus, contratto a metà dello scorso dicembre.

Il primo a spirare è stato il capofamiglia, un pensionato ottantenne morto in casa poco dopo l’arrivo del 118 chiamato dai familiari per il grave peggioramento delle sue condizioni; poco dopo è stata ricoverata al reparto Covid dell’ospedale Umberto I di Enna la moglie di 78 anni, madre di tre figli anche loro poi deceduti dopo che erano stati ricoverati nello stesso ospedale già in condizioni gravi.

Sono morti prima fratello e sorella di 50 e 55 anni, e ieri, all’Umberto I, è spirata la sorella di 52 anni.