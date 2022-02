In estate non avrà senso chiedere il green pass per bere un caffé, dice Bassetti

AGI - "Da quando è stato messo il Green pass abbiamo guadagnato il 30% di italiani vaccinati e adesso ci dobbiamo porre un obiettivo. Se l'obiettivo e' di arrivare al 95% di persone protette tra i vaccinati e i guariti bene, se in primavera arriviamo al 95% perché dobbiamo continuare a chiedere il Green pass per entrare in un negozio o a bere un caffè?". È quanto si chiede il direttore del Reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti, ospite di "Facciamo finta che", il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

"Se vogliamo tenere il Green pass per prendere un treno a lunga percorrenza, un aereo va bene facciamolo - afferma Bassetti - perché è un modo di rendere il mondo più sicuro, però per andare al bar, al ristorante, a comprarsi una camicia sinceramente possiamo anche evitarlo. Anche perché l'Italia è un paese turistico e noi non possiamo pensare che la prossima estate a chiunque voglia prendere un caffè o comprare un souvenir dobbiamo chiedere il Green pass".









