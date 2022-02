In Italia 118.994 casi Covid e 395 morti, il tasso di positività al 12,3%

AGI - Sono 118.994 i nuovi casi di contagio Covid in Italia nelle ultime 24 ore, valore in netta diminuzione se si tiene conto dei 133.142 di ieri e dei 167.206 di una settimana fa. I tamponi processati sono 964.521 (ieri 1.246.987) con un tasso di positività che mercoledì scorso era del 15,2% e oggi è passato al 12,3% (+1,7% rispetto a ieri). Lievemente in calo il numero dei decessi, 395 (ieri 427), per un totale di 147.320 vittime dall'inizio della pandemia.

Anche oggi spicca il segno meno sulle ospedalizzazioni: calano le terapie intensive di 25 unità (ieri -35) con 104 ingressi del giorno, e sono 1.524, e scendono anche i ricoveri ordinari che sono 323 in meno (ieri -40), 19.550 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 16.098 contagi, seguita da Veneto (+14.190), Emilia Romagna (+11.122), Lazio (+10.560) e Campania (+10.287). I casi totali superano quota 11 milioni e arrivano a 11.235.745. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 187.816 (ieri 248.971) per un totale di 8.680.799. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, -68.888 (ieri -116.092), e scendono a quota 2.407.626. Di questi 2.386.552 pazienti sono in isolamento domiciliare.