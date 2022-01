Qualcuno ha lanciato un grosso sasso contro un pullman di linea

AGI - Un grosso sasso lanciato dal cavalcavia dell'autostrada A16 Napoli - Canosa ha centrato un pullman di linea di passaggio diretto da Napoli a Benevento. La pietra ha sfondato il parabrezza del piano superiore del bus a due piani, senza però colpire nessuno dei passeggeri. L'autista è riuscito a frenare e a mettere al sicuro i viaggiatori, che in preda al panico si erano riversati al piano inferiore. Poi l'operatore ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto, lungo l'autostrada nei pressi di Montemiletto, in provincia di Avellino, è intervenuta una pattuglia della Polstrada. Dopo i primi accertamenti il bus è stato scortato fino ad Avellino. Sono in corso le indagini della Polstrada per risalire ai responsabili.