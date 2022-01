In Italia ci sono stati 104.065 nuovi casi Covid e 235 morti. La positività scende al 12,7%

AGI - Sono 104.065 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 818.169 tamponi effettuati contro i 137.147 del giorno precedente su 999.490 tamponi. Il tasso di positività scende così dal 13,7 al 12,7%. I morti sono 235 che portano il totale a 146.149.

Ricoveri in calo nei reparti ordinari degli ospedali italiani mentre le terapie intensive fanno registrare un lieve aumento. I pazienti non in gravi condizioni risultano infatti essere 19.617 contro i 19.636 di sabato (-19) mentre in terapia intensiva restano 1.593 persone contro le 1.588 del giorno precedente. Il maggior numero dei ricoverati in Lombardia, rispettivamente 3.004 e 254, seguono Emilia Romagna (2.632 e 151) e Lazio che ha meno ricoveri ordinari dell'Emilia (2.146) ma più in terapia intensiva (204).