In Italia 143.898 nuovi casi covid, il tasso di positività scende al 13,7%

AGI - Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 143.898 a fronte dei 155.697 precedenti; i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1.051.288, poco più di 11.500 rispetto a ieri, per cui il tasso di positività scende al 13,7% dal 15,0% di ieri.

I morti di oggi sono 378 (ieri 389) per un totale da inizio pandemia di 145.537.

I ricoveri ordinari, sempre rispetto a ieri, sono diminuiti di 57 unità, per un totale di 19.796, mentre i pazienti in terapia intensiva calano di 15 unità a 1.630, con 126 ingressi del giorno (uno in più rispetto a ieri).

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 21.329 davanti a Emilia Romagna (16.941), Veneto (16.518), Lazio (12.663) e Campania (11.319).

I casi totali da inizio pandemia salgono a 10.683.948.

I dimessi/guariti sono 181.594 in più di ieri, per un totale di 7.869.583, mentre gli attualmente positivi scendono di 37.625 unità diventando 2.668.828; di questi, 2.647.402 sono in isolamento domiciliare.