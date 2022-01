Il Comune di Castelvetrano vuole assumere un giornalista a titolo gratuito

AGI - “È indetta una selezione pubblica per il conferimento a soggetto estraneo all'Amministrazione, tramite nomina fiduciaria, dell’incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 L.150/2000, a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso spese”.

È quanto si legge in una determina del Comune di Castelvetrano, pubblicata nei giorni scorsi nella sezione 'Avvisi' del sito istituzionale.

“Pensavamo di averle viste tutte nel settore dell’informazione da parte delle amministrazioni pubbliche di questa provincia – ha detto Vito Orlando, segretario provinciale di Trapani di Assostampa – ma al peggio non c’è fine. Un insieme di errori giuridico-amministrativi, per non parlare del versante etico, chiedendo a un lavoratore di prestare la propria opera intellettuale senza compenso, come non accade nemmeno nel caporalato”.

“E, come se non bastasse – ha aggiunto Orlando - la determina elenca una lunga serie di attività che questo portavoce dovrebbe svolgere, tutte funzioni proprie dell’ufficio stampa, di cui all’art. 9 della Legge 150/2000 e non del portavoce. Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, ritiri immediatamente il provvedimento in autotutela. Credo che un intervento diretto dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, sia ineludibile”.