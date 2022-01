Auto contro pullman a Rezzato, morti cinque giovani

AGI - Erano tutte a bordo dell'auto schiantatasi contro un pullman a Rezzato, in provincia di Brescia, lungo la provinciale 45, le cinque vittime dell'incidente verificatosi poco prima della mezzanotte. Si tratta di una 17enne e di quattro ventenni, residenti tutti in zona.

Vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze si sono recate sul posto per i soccorsi, ma per il conducente e i quattro passeggeri che, come scrive Brescia Oggi, sarebbero di origine araba ed erano residenti in zona, non c'è stato nulla da fare.

Ferito non gravemente l'autista del mezzo pesante.

Sarebbe stata l'auto sulla quale viaggiavano le cinque giovani vittime, secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, a invadere la corsia di marcia.

A quel punto si sarebbe verificato il violentissimo scontro frontale che l'autista del pullman non sarebbe riuscito a evitare.