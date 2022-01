Week-end di gelo in tutta l'Italia

AGi - L'Italia si trova a dover fare i conti con una nuova ondata di maltempo invernale: nel corso del fine settimana venti gelidi dai Balcani continueranno ad affluire su tutto il Paese. iLMeteo.it, prevede che nella giornata di sabato 22 gennaio un fronte freddo, pilotato da una vasta depressione ricolma di aria gelida, irromperà sul nostro Paese, a partire dalle regioni adriatiche, causando un vero e proprio crollo delle temperature.

In questo frangente non è esclusa la possibilità di neve sui settori adriatici del Centro-Sud, con il rischio di locali fioccate su Molise, Puglia in possibile estensione poi anche alla Basilicata.

Domenica 23 l'alta pressione guadagnerà maggiore spazio sul nostro Paese e, salvo per ultime precipitazioni al Sud (nevose fino a quote collinari su Puglia e Calabria), il sole tornerà ad affacciarsi sulla maggior parte delle regioni, anche se le temperature si manterranno piuttosto basse, specie di notte e al primo mattino, con valori ben al di sotto dello zero con la possibilità di estese gelate in molte città del Centro-Nord.

In ultimo, attenzione alla formazione di nebbie sula Pianura Padana, con riduzioni della visibilità.