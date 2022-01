Un ragazzo di 18 anni è morto in azienda nell'ultimo giorno dello stage scuola-lavoro

AGI - Tragedia del lavoro in Friuli. Uno studente di 18 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi nella sede di un'azienda industriale di Lauzacco (Pavia di Udine). Per cause ancora in via di accertamento, il giovane (che si trovava in azienda per l'ultimo giorno di un progetto di scuola-lavoro) è stato colpito da una barra metallica durante alcuni lavori di carpenteria. Il giovane è stato prontamente soccorso prima dai colleghi di lavoro e poi dal personale del 118, coadiuvato dall'elisoccorso, quindi dai vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.