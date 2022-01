La morte dell'imprenditrice ed ex modella Maria Chiara Gavioli

AGI - L'imprenditrice ed ex modella Maria Chiara Gavioli è stata trovata morta nella sua villa di Mogliano Veneto (Treviso). La donna, 47 anni, secondo quanto riportato dai mezzi di informazione locali, era da tempo malata e sarebbe stata stroncata da un malore improvviso, probabilmente un infarto.

A trovare il corpo senza vita è stata la collaboratrice domestica che ha dato subito l'allarme ai carabinieri e al Suem118. A confermare le cause naturali del decesso è stato anche il medico legale. I funerali potrebbero tenersi quindi già nei prossimi giorni.

Maria Chiara Gavioli era da tempo malata e per questo non si vedeva molto in giro ma per anni era stata protagonista della vita mondana veneziana e trevigiana. Era nota ai più per la relazione con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Modella e imprenditrice era stata anche coinvolta nel 2012 nel crac della Enerambiente, società del fratello Stefano.