Nessun segno di violenza sulla donna trovata morta a Roma

AGI - Nessun segno di violenza sul corpo della donna italiana di 41 anni trovata senza vita martedì in un appartamento di via Baccio Baldini, nella zona di San Paolo, a Roma. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra Mobile e i colleghi del commissariato San Paolo che hanno già proceduto ad ascoltare il compagno della donna che avrebbe allertato il 118. Al lavoro anche i pm di piazzale Clodio che disporranno l'autopsia e gli esami tossicologici per verificare se il decesso sia stato provocato dall'assunzione di qualche sostanza.