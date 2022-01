Il giallo della donna trovata morta in un appartamento a Roma Sud

AGI - È un giallo la morte di una donna in un appartamento in zona San Paolo, a Roma. Il cadavere di una 41enne è stato ritrovato, dopo una segnalazione, dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti, la Squadra Mobile e gli agenti del commissariato San Paolo. Sul luogo del ritrovamento anche la Polizia Scientifica. Le indagini sono in corso. Non è esclusa nessuna pista.