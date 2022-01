Beppe Grillo è indagato per i contratti pubblicitari con la Moby

AGI - La procura di Milano ha indagato Beppe Grillo per i contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 da Moby Spa con il blog beppegrillo.it.

I militari della Guardia di Finanza stanno perquisendo gli uffici della società Beppegrillo srl e della Casaleggio associati, oltre alla sede milanese della Moby.

Al cofondatore e garante del Movimento 5 stelle è contestata l’ipotesi di traffico d'influenze illecite.

Vincenzo Onorato, co-indagato per traffico di influenze illecite, "ha richiesto a Beppe Grillo una serie di interventi in favore di Moby" che il co-fondatore e garante del Movimento 5 stelle "ha veicolato a esponenti politici trasferendo quindi al privato richiedente le relative risposte".

È quanto si legge in comunicato della procura di Milano, firmato dal procuratore facente funzioni Riccardo Targetti, relativo all'inchiesta per i contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 da Moby Spa, di cui Onorato è l'armatore, con il blog beppegrillo.it.

Pm, da Moby 240 mila euro per partnership

Dall'inchiesta della procura di Milano sui rapporti tra Beppe Grillo e Vincenzo Onorato è emerso "allo stato che la società Beppe Grillo srl, di cui Grillo è socio unico e legale rappresentante, ha percepito da Moby spa 120 mila euro annui negli anni 2018 e 2019, quale corrispettivo di un 'accordo di partnership' avente a oggetto la diffusione su canali virtuali di 'contenuti redazionali' per il marchio Moby".

È quanto si legge in un comunicato della procura di Milano, firmato dal procuratore facente funzioni Riccardo Targetti, relativo indagine della Guardia di Finanza, coordinata dall'aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Cristiana Roveda.

Oltre ai contratti con la società Beppe Grillo srl "nel triennio 2018-2020, Moby ha sottoscritto un contratto con la Casaleggio associati srl che prevedeva il pagamento di 600mila euro annui - si legge nellanota della procura - quale corrispettivo per la stesura di un piano strategico e per l'attuazione di strategie per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e gli stakeholders alla tematica della limitazione dei benefici fiscali alle sole navi che imbarcano personale italiano e comunitario".