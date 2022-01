Segnali di calo per la curva epidemica in Italia, tasso di positività al 15,4%

AGI - Segnali di calo per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 83.403, contro i 149.512 di ieri ma soprattutto i 101.762 di lunedì scorso, una diminuzione del 18% su base settimanale. Con 541.298 tamponi, come sempre pochi di lunedì (380 mila meno di ieri), ma con un tasso di positività comunque in calo, dal 16,1% al 15,4%.

I decessi sono 287 (ieri 248), per un totale di 141.391 vittime dall'inizio dell'epidemia. Se i casi calano, non così i ricoveri, che scontano il consueto "ritardo" di qualche giorno per allinearsi: le terapie intensive sono 26 in più (ieri +14) con 122 ingressi del giorno, e salgono a 1.717, mentre i ricoveri ordinari sono 509 in più (ieri +349), 19.228 in tutto.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è l'Emilia Romagna con 11.189 casi, seguita da Lombardia (+9.883), Piemonte (9.564), Campania (+9.370) e Puglia (6.652). I casi totali salgono a 8.790.302.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 76.679 (ieri 79.207) per un totale di 6.093.633, mentre gli attualmente positivi crescono meno, 6.421 unità in piu' (ieri +78.010 unità) arrivando al picco di 2.555.278. Di questi, 2.532.333 pazienti sono in isolamento domiciliare.