Due milioni e mezzo di italiani sono in isolamento per il Covid

AGI - Sono 149.512 i nuovi casi Covid in Italia, in calo rispetto ai 180.426 di sabato e di poco inferiori a una settimana prima (155.659 su 993.201 tamponi con un tasso di positività del 15,7%). Stavolta i tamponi sono 927.846, con un tasso che sale al 16,1% (+1,3% rispetto a ieri). I decessi sono 248 (ieri 308), per un totale di 141.104 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ma il dato che salta agli occhi è quello relativo agli italiani in isolamento perché positivi: più di due milioni e mezzo.

Secondo il bollettino del ministreo della Salute, i casi totali sono 8.706.915 e i dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono stati 79.207 (sabato 120.609) per un totale di 6.016.954. Gli attualmente positivi crescono di 78.010 unità (sabato +72.019) arrivando al picco di 2.548.857. Di questi, 2.528.447 pazienti sono in isolamento domiciliare. Quindi circa il 2% di chi ha contratto il Covid è in ospedale

In rialzo le terapie intensive, 14 in più (sabato -2) con 128 ingressi del giorno (sabato 141) per un totale di 1.691; i ricoveri ordinari sono 349 in più (sabato +351), 18.719 in tutto. La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 26.773 contagi, seguita da Campania (+17.677), Emilia Romagna (16.408), Veneto (+13.094), e Lazio (+12.994).