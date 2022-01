Un uomo alla guida di un'auto è stato infilzato dalla ringhiera di un ponte in Veneto 

AGI - Un'auto 'infilzata' dallo spuntone di una ringhiera che ha sfondato il parabrezza e ha ferito gravemente il conducente: sembrava tratta da un film d'azione la scena che si sono trovati davanti i soccorritori per un incidente a Va Liona, nel Vicentino. È accaduto venerdì sera in località San Germano dei Berici dove una vettura è finita contro la ringhiera di un ponte che si è conficcata nell'abitacolo.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente, un 51enne del posto, che è stato preso in cura dal personale del Suem e trasportato in codice rosso in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, ha riferito il Gazzettino.