Mai così tanti morti di Covid dall'inizio della quarta ondata

AGI - Sono 186.253 i nuovi casi Covid registrati in Italia il 14 gennaio 2022, in leggero aumento rispetto alle 24 ore precedenti (184.615) ma in netto aumento rispetto venerdì scorso (108.304), che però era un post-festivo venendo dopo l'Epifania. Con 1.132.309 tamponi, quasi 50mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 15,6% al 16,4%. In aumento i decessi, 360 (ieri 316), il numero più alto finora di questa quarta ondata, ai livelli di metà aprile scorso. Le vittime totali sono 140.548.

Tornano a salire le terapie intensive dopo due giorni di lieve calo, 11 in più (ieri -1) con 136 ingressi odierni, arrivando a 1.679. Sempre in aumento i ricoveri ordinari, 371 in più (ieri +339), 18.019 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 33.856 contagi, seguita da Emilia Romagna (+20.346), Campania (+20.206), Veneto (18.357) e Lazio (+15.307).

I casi totali salgono a 8.356.514. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 125.199 (ieri 82.803) per un totale di 5.817.138, mentre gli attualmente positivi crescono di 75.310 unità (ieri +101.458) arrivando al picco di 2.398.828. Di questi, 2.379.130 pazienti sono in isolamento domiciliare.