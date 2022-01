Il settore ristorazione di nuovo in piena emergenza. Scomparse 45 mila imprese 

AGI - L'improvvisa ripresa dei contagi che ha compromesso il mese più importante dell'anno, dicembre, ha fatto ripiombare il settore dei pubblici esercizi nella piena emergenza. Per questo Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi ha inviato una lettera ai ministeri del Lavoro e del Turismo per fare in modo che le imprese del settore siano comprese nel prossimo decreto di sostegno alle realtà in crisi, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni all'attenzione del consiglio dei Ministri.

I numeri a supporto di questa richiesta sono impietosi: nel 2020 i consumi nella ristorazione sono calati del 37,4%, pari a 32 miliardi di euro rispetto al 2019. A questi si aggiunge il 28% dei consumi perduti nel 2021 rispetto all'anno pre pandemia: altri 24 miliardi, per un totale di 56 miliardi di euro in meno spesi da famiglie e turisti, italiani e stranieri, all'interno dei pubblici esercizi.

Il risultato è che 45 mila imprese sono scomparse in meno di due anni, 300 mila lavoratori hanno perduto il proprio impiego, determinando una perdita di competenze essenziali e professionali difficilmente recuperabile, e altre centinaia di migliaia di realta' oberate dai debiti per far fronte alla crisi.

"Tutto questo - sottolinea Roberto Calugi, Direttore generale di Fipe - impone di considerare la ristorazione e i pubblici esercizi alla stregua di altri settori dell'offerta turistica italiana. Discoteche, locali presenti in particolare nei centri storici delle città d'arte, aziende di catering e banqueting, mense, ristorazione commerciale negli aeroporti e negli snodi turistici e centri deputati al gioco sono in profondo rosso".

"Il mese di dicembre - prosegue Calugi - ha vanificato gli sforzi e l'ottimismo dell'estate e ci ritroviamo immersi in un'emergenza senza fine. Nessuno chiede aiuti a pioggia: se il problema sono le risorse si selezioni l'accesso alla Cassa Integrazione, alle moratorie e agli altri incentivi sulla base della reale perdita di fatturato, ma non possiamo lasciare le imprese al loro destino, con la contrazione delle attivita' che stiamo registrando negli ultimi mesi, il settore semplicemente non sopravvivra'. Bisogna agire - conlcude - e bisogna farlo subito".