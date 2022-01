In Italia 184.615 nuovi casi Covid in un giorno e 316 morti

AGI - Sono 184.615 i nuovi casi Covid in Italia nelle 24 ore, contro i 196.224 precedenti e soprattutto i 219.441 di giovedì scorso: per la prima volta da due mesi in calo (di oltre il 15%) su base settimanale.

Con 1.181.179 tamponi, circa 9mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende dal 16,5% al 15,6%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 316 (ieri 313), nuovo record della quarta ondata dopo quello di ieri: numeri simili non si registravano da aprile. Il totale delle vittime supera quota 140 mila, arrivando a 140.188.

Ancora in leggero calo le terapie intensive, per il secondo giorno di fila: una in meno oggi, dopo il -8 di ieri, con 156 ingressi del giorno, e il totale che scende a 1.668. Rimane in salita invece il bilancio dei ricoveri ordinari, 339 in più (ieri +242), 17.648 in tutto.

La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 39.683 contagi, seguita da Campania (+24.451), Emilia Romagna (+20.648), Veneto (17.956) e Piemonte (+14.741).

I casi totali salgono a 8.155.345. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 82.803 (ieri 108.198) per un totale di 5.691.939, mentre gli attualmente positivi crescono di 101.458 unità (ieri +87.921) arrivando al picco di 2.323.518. Di questi, 2.304.202 pazienti sono in isolamento domiciliare.