In Italia ci sono stati 196.224 nuovi casi Covid in un giorno e 313 decessi 

AGI - Sono 196.224 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 220.532 (cifra record) di ieri.

Meno i tamponi (1.190.567 rispetto ai 1.375.514 di ieri) e un tasso di positività che passa al 16,5% (+0,4%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento ancora i decessi, 313 (ieri 294), ennesimo record della quarta ondata e numero più alto dal 28 aprile scorso. Il totale delle vittime sale a 139.872.

In calo, dopo tantissimo tempo, le terapie intensive: 8 in meno (ieri +71) con 156 ingressi del giorno, per un totale di 1.669. Crescono, invece, ancora i ricoveri ordinari: sono 242 in più (ieri +727), 17.309 in tutto.

La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 41.050 contagi, seguita da Campania (+27.034), Veneto (+19.811), Emilia Romagna (+18.631) e Piemonte (+17.147). I casi totali salgono a 7.971.068.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 108.198 (ieri 90.456) per un totale di 5.609.136, mentre gli attualmente positivi crescono di 87.921 unità (ieri +129.542) arrivando al picco di 2.222.060. Di questi, 2.203.082 pazienti sono in isolamento domiciliare.