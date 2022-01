È morta a Roma la giornalista Silvia Tortora, aveva 59 anni

AGI - È morta a 59 anni Silvia Tortora , figlia del giornalista e televisivo Enzo Tortora e della sua seconda moglie Miranda Fantacci e sorella maggiore di Gaia. Nata a Roma il 14 novembre del 1962, giornalista, ha lavorato al settimanale Epoca dal 1988 al 1997, dal 1985 ha collaborato con Giovanni Minoli a 'Mixer' e dal 2004 al programma 'La storia siamo noi'.

A partire da giugno 2009 ha condotto Big insieme ad Annalisa Bruchi, in onda su Rai3 in otto puntate. Nel 1999 ha vinto il nastro d'argento al Festival di Taormina come "migliore soggetto cinematografico" con il film di Maurizio Zaccaro, 'Un uomo perbene'. Nel 2002 ha curato il libro 'Cara Silvia', edito da Marsilio Editore e nel 2006 ha pubblicato 'Bambini cattivi', sempre con Marsilio Editore.

Il primo settembre 1990 ha sposato l'attore francese Philippe Leroy da cui ha avuto due figli, Philippe e Michelle.