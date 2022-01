A Roma 11 auto e moto sono andate in fiamme, l'ombra del piromane

AGI - Sono ben 11 i mezzi di trasporto andati in fiamme su via dei Banchi Vecchi, nel pieno centro storico di Roma. Un atto incendiario che potrebbe nascondere la mano di un piromane: all'altezza del civico 158, infatti, a prendere fuoco è stato un quadriciclo. Il rogo si e' poi propagato. Sono andati distrutti due scooter, due Smart, una Nissa e una Mini parcheggiate nelle vicinanze. Danni anche alle vetrate di un negozio di mobili antichi.

I carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco sul posto, hanno evacuato anche una palazzina. I residenti sono poi rientrati. L'altro incendio è avvenuto invece all'altezza del civico 50. Qui ad andare in fiamme sono stati quattro motorini. Le cause sono ancora imprecisate, ma non si esclude l'atto doloso. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.