Affondo artico con piogge forti e neve a bassa quota

AGI - Nelle prossime ore mentre una perturbazione abbandonerà il Sud un'altra si appresterà a fare irruzione sull'Italia. IlMeteo.it informa che mentre sabato le piogge interesseranno soltanto Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, domenica gran parte d'Italia verrà raggiunta da un affondo artico che darà vita a una perturbazione fredda.

Nel corso del mattino il tempo tenderà a peggiorare debolmente in Lombardia ed Emilia con neve possibile fino in pianura, peggioramento anche dalla Toscana verso Umbria, regioni adriatiche e Lazio con precipitazioni via via più intense, ma soprattutto con nevicate a quote a quote sempre più basse (3-400 metri su Toscana interna, Lazio e Umbria) e fino a rasentare le zone costiere di Marche e Abruzzo verso sera.

La perturbazione in serata raggiungerà pure il Sud, dalla Campania e dalla Calabria verso Sicilia, Basilicata e Puglia con piogge battenti e neve a quote collinari in serata.

Sul resto del Nord il sole farà fatica a vedersi per la presenza diffusa di nubi. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, soprattutto dove agirà il maltempo. Una nota di riguardo invece dovranno averla i venti che sia sabato sia domenica soffieranno forti di Maestrale attorno alla Sardegna e su tutto il Mar Tirreno, rendendolo così molto mosso o localmente agitato. Attese inoltre intense mareggiate lungo le coste esposte.