Covid: 197.552 casi e 184 morti, tasso di positività al 16,2%

AGI - Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid in Italia sono stati 197.552 a fronte dei 108.304 di ieri; i tamponi effettuati sono 1.220.266 (ieri 492.172), per cui il tasso di positività scende al 16,2% (-5,8%). Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i morti di oggi sono 184 (ieri 223), per un totale da inizio pandemia di 138.881.

I ricoveri ordinari salgono di 339 unità diventando 14.930, le terapie intensive raggiungono quota 1.557 (58 in più di ieri), con 154 ingressi del giorno (contro i 120 di ieri). (AGI)Bas (AGI) - Roma, 8 gen. - La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora la Lombardia con 48.808; a seguire Veneto (21.056), Piemonte (18.220), Toscana (15.892) ed Emilia Romagna (14.901).

Il numero dei casi totali da inizio pandemia sale a 7.281.297. I nuovi dimessi/guariti sono 52.529 per un totale di 5.323.523, gli attualmente positivi diventano 1.818.893 (+144.822) di cui 1.802.406 in isolamento domiciliare.