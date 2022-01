Il vincitore della Lotteria Italia potrebbe aver rivenduto il tagliando da 5 milioni

AGI - La fortuna bussa nel Lazio dove sono andati 3 dei 5 premi di prima categoria della lotteria Italia, quelli milionari per intenderci. Il primo premio da 5 milioni di euro è abbinato al biglietto T 018060 venduto da un distributore locale a Roma. Significa, come è stato spiegati durante la trasmissione 'i soliti Ignoti' (Raiuno), che l'acquisto è stato fatto a Roma da qualcuno che poi a sua volta potrebbe aver rivenduto il biglietto 'fortunato'.

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va invece al tagliando P 297147 venduto a Formigine (Modena). Il terzo premio da 2 milioni di euro va al tagliando E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti); il quarto da 1,5 milioni va al biglietto N 330633 venduto a Roma.

Infine, il quinto premio da 1 milione di euro va al tagliando D 137599 venduto a Trapani. Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Si tratta di un aumento del 38,2% rispetto all'edizione precedente, quando erano stati venduti 4,6 milioni di tagliandi.

ll Lazio si conferma ancora una volta la Regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest'edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 19% del dato nazionale), il 40,8% in più rispetto allo scorso anno. Segue a stretto giro la Lombardia, che supera di poco il milione di tagliandi (+38,2%), confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno.

La Campania, con 608 mila tagliandi staccati (+57,2%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all'Emilia-Romagna, che si ferma a 577 mila, in cui l'aumento è stato del 48,1%.