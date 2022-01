Violato il profilo social del Carnevale di Venezia, chieste donazioni in Bitcoin

AGI - I profili Twitter del Carnevale di Venezia e di Venezia 1600 sono stati violati. Nella tarda serata di ieri alcuni hacker hanno preso il possesso degli account e pubblicato dei messaggi in cui chiedono donazioni in Bitcoin per le due manifestazioni: il Carnevale di Venezia e i festeggiamenti per i 1.600 anni della città.

Attualmente il profilo di Venezia 1600 è stato disattivato mentre quello del Carnevale è ancora attivo e restano visibili i 5 messaggi di richiesta di donazioni in bitcoin che partono da 18 ore fa.

Agi ha potuto verificare tramite il codice del portafoglio in bitcoin indicato che al momento nessun pagamento è stato effettuato a favore degli hacker.

I tecnici del Comune di Venezia sono al lavoro per ripristinare i profili Twitter hackerati e fonti interne precisano che al momento non è arrivato alcun tipo di rivendicazione o di richiesta di riscatto.

Un anno fa esatto era stato hackerato in maniera molto simile l’account del Teatro La Fenice. Per questo non si esclude si possa trattare degli stessi hacker.