In Italia 108.304 nuovi casi Covid, 223 morti e tasso di positività del 22%

AGI - Sono 108.304 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 219.441 precedenti e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all'effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172, ben 650mila in meno rispetto al giorno prima, tanto che il tasso di positività schizza al 22% (era al 19,7%).

I decessi sono 223 (ieri 198), per un totale di 138.697 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in netta crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +39) con 120 ingressi del giorno, e salgono a 1.499, mentre i ricoveri ordinari sono 764 in più (ieri +463), 14.591 in totale.

La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, seguita da Emilia Romagna (+17.119), Lazio (+11.905), Campania (+9.739) e Sicilia (+9.248). I casi totali salgono a 7.083.762.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.582 (ieri 46.770) per un totale di 5.270.994, mentre gli attualmente positivi crescono di 80.492 unità (ieri +172.462) arrivando al picco di 1.674.071. Di questi, 1.657.981 pazienti sono in isolamento domiciliare.