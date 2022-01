Una donna di 36 anni è morta nel rodo di un appartamento a Milano

AGI - Una donna di 36 anni è morta per un incendio sviluppatosi nell'appartamento dove viveva a Milano. Intorno alle 23.30 di mercoledì sera sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che in pochi minuti hanno domato le fiamme. Poi la scoperta del cadavere parzialmente carbonizzato della vittima nell'alloggio al piano rialzato del civico 16 di via Giorgio Stephenson, periferia nord ovest della città. La porta di casa - da quanto appreso - era chiusa dall'interno. Sono ancora in corso di accertamento le cause del rogo da parte dei pompieri e della Polizia scientifica.