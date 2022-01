In Italia è stato superato il tetto dei 200 mila casi giornalieri di Covid

AGI - Per la prima volta dall'inizio della pandemia l'Italia supera i 200 mila contagiati in un solo giorno. Sono infatti 219.441 i nuovi positivi (mercoledì erano stati 189.109). I tamponi sono 1.138.310, 44.055 in più e il tasso di positività balza al 19,3% (+2% rispetto a mercoledì).

I decessi sono 198 (contro 231) per un totale di 138.474 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 39 in più, con 177 ingressi al giorno e salgono a 1.467 mentre i pazienti nei reparti ordinari sono 463 in più, 13.867 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.