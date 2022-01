Una ricompensa di 10mila euro a chi dà informazioni sulla morte di Gioele e Viviana 

AGI - "Noi non ci fermiamo. Offro una ricompensa di 10mila euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicido di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana. Vi chiediamo di condividere il più possibile". Daniele Mondello non si arrende e con un post su Facebook prova a rilanciare le indagini sul caso di Caronia.

Lo scorso 10 novembre Il gip del tribunale di Patti aveva archiviato l'inchiesta sulla dj e sul figlio scomparsi nell'agosto 2020 dopo avere percorso in auto l'autostrada Messina-Palermo e ritrovati morti nelle campagne di Caronia, nel Messinese.

Secondo la procura, sulla scorta di numerose consulenze tecniche, l'ipotesi più credibile è che Viviana si sia lanciata dal traliccio sotto il quale è stata ritrovata dopo avere abbandonato l'automobile a seguito dell'incidente avvenuto in galleria. Il piccolo Gioele, secondo le analisi e gli esami svolti dagli esperti nominati dai magistrati, sarebbe morto per un evento traumatico, non escludono che sia stata la madre. Il marito di Viviana si è sempre opposto a questa tesi. Adesso la 'taglia' alla ricerca di un'altra presunta verità.