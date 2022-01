Un bimbo di due anni è morto annegato a mare a Torre del Greco

AGI - Un bambino di due anni è morto a Torre del Greco, nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire.

I carabinieri indagano su quanto accaduto ieri dopo le 22 all'altezza della spiaggia in località La scala, dove, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, il piccolo, che era lì con la madre, è finito in mare; subito dopo in acqua si sarebbe lanciata anche la donna, e alcuni giovani intervenuti in aiuto.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.

Per il bambino non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Il tratto di spiaggia è stato sequestrato, così come la salma è a disposizione della magistratura.

Si ascoltano la donna e le persone presenti. Non si esclude che la donna abbia tentato il suicidio dopo aver ucciso il figlio.