È morto il patron della pizzeria 'Michele' a Forcella

AGI - Le sue pizze sono memorabili e conosciute nel mondo. Da 'Michele' a Napoli, nel popolare quartiere di Forcella, si possono ordinare solo due gusti, margherita e marinara. Prezzo fisso a 5 euro.

Consumazione su storici tavolini di marmo bianco, in fretta, per lasciare spazio ai clienti la cui fila è una costante in strada, estate e inverno. Antonio Condurro, 90 anni, era l'ultimo figlio del titolare di una delle pizzerie più famose del capoluogo campano, e con suo fratello Salvatore aveva preso in gestione il locale anni fa.

In quelle due stanze fronte strada sono passati personaggi del mondo dello spettacolo internazionale, a cominciare da Julia Roberts, che nella pizzeria ha girato una scena diventata cult di 'Mangia, prega e ama', film che ha raccontato i sapori italiani. Anche Jude Law, mentre girava alcune scene di 'The Pope', volle assaggiare la pizza della famiglia Condurro.



