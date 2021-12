Vaccinati oltre 150 mila bambini con la prima dose

AGI - Sono 151.289 (4,14%) i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino antiCovid.

È quanto emerge dal report del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle ore 06:14.

Sono invece 146 i bambini che hanno già completato il ciclo vaccinale, mentre i guariti da massimo 6 mesi risultano essere 116.256.

In base a quanto evidenziato nel report del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in Italia sono state somminstarte in tutto 107.934.696 dosi di vaccino anti-Covid, il 95,6% del totale di quelle consegnate pari finora a 112.931.631 (nel dettaglio 77.272.787 Pfizer/BioNtech, 20.721.009 Moderna, 11.544.657 Vaxzevria-AstraZeneca, 1.845.178 Janssen e 1.548.000 Pfizer pediatrico).

In particolare, sono state somministrate 16.791.194 dosi addizionali/richiamo (booster) al 54,16% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi.

Le persone che hanno avuto almeno una prima dose sono 47.932.221, l'88,75% della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 46.199.050, pari all'85,54% della popolazione over 12. I guariti in totale sono 394.449, lo 0,73% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi.

In totale la somma di chi ha avuto almeno una dose e di chi è guarito da almeno sei mesi è pari a 48.326.670, ossia l'89,48% della popolazione over 12.