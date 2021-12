Nuovi record di positivi (50.599) e di tamponi (929.775)

AGI - Sono 50.599 i nuovi casi positivi di Covid in Italia, nuovo record assoluto da quanto in Italia è esplosa la pandemia nel febbraio 2020. Ieri erano stati 44.595. Record anche per i tamponi eseguiti che sono stati 929.775 battendo i 901.450 di ieri.

In Italia ci sono stati 141 morti e il tasso di positività è arrivato al 5,4%: è quanto emerge dal bollettino della vigilia di Natale. Ieri i morti erano stati 168 mentre il tasso di positività era al 4,9%.

Silvio Brusaferro



Inoltre, il dato del monitoraggio degli ultimi sette giorni evidenzia che "le fasce d'età più giovani - 0-9 anni e 10-19 anni - sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus" e poi "a scalare ci sono le fasce dai 20 ai 29 anni e a seguire dai 30 ai 49 anni che crescono in maniera significativa".

Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss e portavoce del Cts, presentando i dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. "In quasi tutte le regioni il valore Rt è superiore a 1 - ha detto ancora - e questo giustifica il fatto che la circolazione del Covid nel nostro Paese continui ad aumentare".