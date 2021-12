Trentamila euro finiscono nei rifiuti, recuperati in extremis e restituiti 

AGI - L'incasso della settimana finito inavvertitamente nel sacco della carta destinato alla raccolta differenziata. 30mila euro in contanti e assegni che un'agenzia assicurativa di Monteforte Irpino ha rischiato di veder finire nell'impianto di riciclaggio della carta.

E solo grazie alla tempestività degli addetti della società provinciale che cura il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il denaro perso è stato ritrovato, recuperato e restituito appena in tempo.

Non appena i titolari dell'agenzia assicurativa si sono accorti dell'errore, hanno contattato gli addetti di Irpiniambiente e subito è stato ricostruito il percorso dei sacchi di carta recuperati dai mezzi della raccolta rifiuti. Il carico era già arrivato all'impianto di lavorazione, ma il ciclo non era ancora cominciato.

In poco tempo è stata ritrovata la busta con 17mila euro in contanti e 13mila in assegni. Tutto è stato restituito ai proprietari.