"Le nuove misure non entreranno in vigore prima di Natale", dice Costa

AGI - Possibili zone arancioni? "Al momento no, non sono previste ma valuteremo di settimana in settimana. Escludo invece possibili lockdown, questo invece lo possiamo scongiurare". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parlando delle decisioni che emergeranno nella cabina di regia di domani. Quando crede partiranno le scelte che verranno prese domani? "Credo che entreranno in vigore da dopo Natale", ha risposto Costa.