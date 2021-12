Fiocco azzurro, anello e matrimonio: applausi in ospedale

AGI - Nasce Cosimo nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Castellaneta (Taranto) e il padre del piccolo, Antonio, chiede ufficialmente alla compagna, Simona, madre del piccolo, di sposarlo. La proposta a Simona arriva perà in modo davvero originale: è scritta infatti sul body del piccino e alla domanda Simona risponde si senza esitazioni. Oltre alla proposta, arriva anche l'anello per la giovane donna.

Simona, a quanto si è appreso, ha avuto dei problemi di salute e una gravidanza delicata con alcune complicazioni mediche e un parto cesareo difficile. Situazioni tuttavia gestite dai medici e dal personale dell'ospedale San Pio di Castellaneta.

Il personale ha quindi partecipato con commozione ed entusiasmo all'originale richiesta di nozze. L'evento è infatti sulla pagina social Facebook "Nascere a Castellaneta" che fa capo agli operatori dello stesso reparto ospedaliero. Nel filmato si vede papà Antonio, con la mascherina sul volto e il camice ospedaliero, che spinge il carrellino nel quale è il neonato nella stanza dove sta la mamma a letto.

La donna abbraccia il compagno mentre i presenti in reparto dicono, riferendosi al piccolo, "prendilo, prendilo in braccia". A questo punto, la donna solleva la copertina e subito nota la scritta della proposta di nozze sulla tutina bianca di Cosimo. Simona scoppia a piangere di commozione tra gli applausi del personale di reparto, mentre Antonio prima le porge un pennarello, col quale Simona barra il si scritto in un cuoricino disegnato sul body ("ah, okay" risponde il compagno), e poi le consegna l'astuccio con l'anello. Il tutto con altri abbracci e baci.