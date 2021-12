Schianto all'alba in via Cilicia, morte due sorelle romane di 23 e 19 anni

AGI - Erano sorelle le due ragazze morte nell'incidente all'alba in via Cilicia a Roma: un'auto è finita contro un albero e l'impatto è stato fatale. A quanto ricostruito dalla polizia locale, al volante c'era la più grande, che aveva 23 anni. Non è escluso che le ragazze, che abitavano in zona Centocelle, stessero tornando a casa. La macchina, una Paugeot 307, nell'impatto si è accartocciata. Via Cilicia è una strada che collega il quartiere San Giovanni con la zonda della Pieramide e con via Cristoforo Colombo.