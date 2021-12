Netto aumento dell'incidenza dei casi covid da 176 a 241, in lieve calo l'indice Rt a 1,13

AGI - Incidenza sempre più su in Italia, arrivata a toccare quota 241 casi per centomila abitanti, in forte aumento rispetto ai 176 per centomila di una settimana fa.

Ancora in leggero calo l'indice Rt invece, che scende da 1,18 a 1,13. Sono i dati della Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall'Istituto Superiore di Sanità. "L’incidenza settimanale a livello nazionale - sottolinea l'Iss - in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 –16/12/2021) vs 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021), dati flusso Ministero Salute.

Nel periodo 24 novembre – 7 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,09 – 1,19), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica.

É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,09 (1,06-1,14) al 7/12/2021 vs Rt = 1,07 (1,03-1,11) al 29/11/2021)".

Sale tasso occupazione ricoveri e intensive

Ancora in salita l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, nei dati resi noti dall'Iss. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 9,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 16 dicembre) vs l'8,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 dicembre).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale - sottolinea l'Iss - sale al 12,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 16 dicembre) vs il 10,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 dicembre)".

Nell'ultima settimana è in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (42.675 vs 37.278 della settimana precedente).

Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, nei dati resi noti dall'Iss. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (31% vs 34% la scorsa settimana).

È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (43% vs 40%), mentre è stabile la percentuale di casi diagnosticati attraverso attivita' di screening (26% vs 26%).

Una Regione a rischio alto, 18 moderato, 2 basso

Nell'ultima settimana di monitoraggio una Regione è classificata a rischio alto, 18 Regioni risultano classificate a rischio moderato.

Tra queste, tre Regioni sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto, mentre per una Regione non è stato possibile valutare la progressione.

Due Regioni sono classificate a rischio basso. Sono i dati della Cabina di regia riunita questa mattina e resi noti dall'Iss.

Tredici Regioni riportano un'allerta di resilienza. Una Regione riporta molteplici allerte di resilienza.