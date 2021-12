Omicron limita l'efficacia del vaccino ma provoca sintomi più lievi

AGI - La variante del coronavirus Omicron è più trasmissibile della mutazione Delta e riduce l'efficacia del vaccino ma causa sintomi meno gravi secondo i primi dati. Lo ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità, aggiungendo che Omicron si è diffusa in 63 Paesi a partire dal 9 dicembre. Una trasmissione più rapida è stata osservata in Sudafrica, dove la variante Delta è meno diffusa, e in Gran Bretagna, dove Delta è invece il ceppo dominante.

I primi dati suggeriscono che Omicron provoca "una riduzione dell'efficacia del vaccino contro l'infezione e la trasmissione", ha affermato l'organizzazione durante un briefing. "Dati gli attuali dati disponibili, è probabile che Omicron supererà la variante Delta".

Le infezioni da Omicron hanno finora causato malattie "lievi" o casi asintomatici, ma l'Oms ha affermato che i dati sono insufficienti per stabilire la gravità clinica della variante. Il Sudafrica ha segnalato l'esistenza di Omicron all'Oms il 24 novembre. I produttori di vaccini Pfizer/BioNTech la scorsa settimana hanno affermato che tre dosi dei loro vaccini sono ancora efficaci contro questa variante.