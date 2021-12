AGI - Una giovane donna di 27 anni è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco a Misterbianco, in provincia di Catania. È successo stasera, intorno alle 21.30. Stava uscendo dal panificio in cui lavora, in via Allende, quando è stata raggiunta dal proiettile che l'avrebbe colpita al volto.